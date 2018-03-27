Просивший биткоины мошенник оказался на помойке в костюме енота

Личность ирландца уже установлена. Им оказался Нейл Мерфи из Белфаста. В публикации предполагаемой жертвы рассказано о том, что во время вымогательств он представлялся Юзефом из Египта и требовал 0,15 биткоина (по актуальному курсу около 68 тысяч рублей). Ирландец ответил о том, что вышлет деньги мужчине исключительно, если тот предоставит ему снимок, сделанный на помойке в костюме енота.
Юзеф на выставленные условия согласился, но попросил для начала выслать ему хотя бы 100 долларов. Мерфи на это не согласился, объяснив все тем, что раньше его уже обманывали.
«В прошлый раз я кому-то отправил биткоин и получил в обмен фотографию в костюме барсука вместо енота. При этом, он в мусоре даже не рылся. Я считаю это обманом», - утверждает ирландец.
Мошенник предупреждает, что ему понадобится пара дней для того, чтобы отыскать костюм и сделать в нем желаемую фотографию. Мерфи написал, что вполне хватит полосатой одежды и полосок на лице. Вскоре Юзеф послушно прислал ему селфи с разукрашенным лицом. После пришло также несколько фото, на которых он увлеченно роется в мусоре.
Лишь после всего этого ирландец сказал, что никаких денег не пришлет. Мошенник, поняв, что сам стал жертвой «развода», лишь заблокировал Мерфи.
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