Просивший биткоины мошенник оказался на помойке в костюме енота

Проживающий в Северной Ирландии мужчина смог уговорить донимавшего его долгое время мужчину, требовавшего биткоины, сфотографироваться на помойке в костюме енота. Информацию об этом распространили сотрудники Metro.

Николай Офицеров

Личность ирландца уже установлена. Им оказался Нейл Мерфи из Белфаста. В публикации предполагаемой жертвы рассказано о том, что во время вымогательств он представлялся Юзефом из Египта и требовал 0,15 биткоина (по актуальному курсу около 68 тысяч рублей). Ирландец ответил о том, что вышлет деньги мужчине исключительно, если тот предоставит ему снимок, сделанный на помойке в костюме енота.Юзеф на выставленные условия согласился, но попросил для начала выслать ему хотя бы 100 долларов. Мерфи на это не согласился, объяснив все тем, что раньше его уже обманывали.», - утверждает ирландец.Мошенник предупреждает, что ему понадобится пара дней для того, чтобы отыскать костюм и сделать в нем желаемую фотографию. Мерфи написал, что вполне хватит полосатой одежды и полосок на лице. Вскоре Юзеф послушно прислал ему селфи с разукрашенным лицом. После пришло также несколько фото, на которых он увлеченно роется в мусоре.Лишь после всего этого ирландец сказал, что никаких денег не пришлет. Мошенник, поняв, что сам стал жертвой «развода», лишь заблокировал Мерфи.