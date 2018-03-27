Департамент природопользования: Москва в плане экологии готова к ЧМ-2018

В Москве улучшилась экология и теперь город полностью готов в этом плане к приему гостей и проведению ЧМ-2018. Такое заявление сделал руководитель столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Виктория Озерова

В Москве продолжается подготовка к мундиалю. Антон Кульбачевский в ходе расширенной встречи департамента природопользования столицы проинформировал об экологии города. Он сообщил, что показатели продолжают улучшаться по всем природным средам: качество воздуха, вода, почва, зеленые насаждения. Глава департамента считает, что столица полностью готова к ЧМ-2018, а специально к мундиалю в городе не проводили никаких экологических мероприятий.Также Кульбачевский сообщил, что к ЧМ по всей столице будут установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Об экологическом поведении расскажут всем болельщикам волонтеры.