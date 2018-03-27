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| | Департамент природопользования: Москва в плане экологии готова к ЧМ-2018

Департамент природопользования: Москва в плане экологии готова к ЧМ-2018

Сегодня, 14:53
В Москве улучшилась экология и теперь город полностью готов в этом плане к приему гостей и проведению ЧМ-2018. Такое заявление сделал руководитель столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Департамент природопользования: Москва в плане экологии готова к ЧМ-2018

 

В Москве продолжается подготовка к мундиалю. Антон Кульбачевский в ходе расширенной встречи департамента природопользования столицы проинформировал об экологии города. Он сообщил, что показатели продолжают улучшаться по всем природным средам: качество воздуха, вода, почва, зеленые насаждения. Глава департамента считает, что столица полностью готова к ЧМ-2018, а специально к мундиалю в городе не проводили никаких экологических мероприятий.

Также Кульбачевский сообщил, что к ЧМ по всей столице будут установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Об экологическом поведении расскажут всем болельщикам волонтеры.
Виктория Озерова
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