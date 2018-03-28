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| | Сайт Общественной палаты Севастополя занимается распространением порно

Сайт Общественной палаты Севастополя занимается распространением порно

Сегодня, 01:30
Общественная палата Севастополя оказалась в центре громкого скандала. Страница ОПС превратилась в настоящий порносайт.

Сайт Общественной палаты Севастополя занимается распространением порно

 

Сайт ОПС не взламывали. Такое «превращение» произошло в связи с продажей домена. Разработка и поддержка данного сайта велась на денежные средства бизнесмена и совладельца компании Олега Гасанова. Когда Гасанов был исключен из списка Общественной палаты, он перестал оплачивать сайт. В результате домен выставили на продажу. Адрес домена приобрел владелец порнографических ресурсов из Литвы, что бывает не редко. Гасанов утверждает, что предупреждал членов ОПС о необходимости оплаты за доменное имя.

По словам Кирилла Корнеева, руководителя аппарата по обеспечению деятельности ОП, они планировали новый сайт с тем же доменным адресом, однако не успели и попали в такую неловкую ситуацию.
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