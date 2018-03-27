В российских храмах проходят панихиды по погибшим в Кемерово

27 марта, во всех российских православных храмах проходят богослужения по погибшим во время пожара в Кемерово.

Сегодня во всех уголках страны молятся о скорейшем выздоровлении пострадавших и о том, чтобы души умерших нашли покой. 26 марта в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел службу прощания с погибшими в Кемерово и благословил на проведение заупокойных богослужений все храмы России. Патриарх высказал от всей души соболезнования тем, кто столкнулся с этим горем и призвал Кузбасскую митрополию оказать помощь родственникам погибших. Патриарх поблагодарил медиков за оказание помощи пострадавшим и пожарных, участвовавших в ликвидации пожара.В Кемеровской области проходит трехдневный траур в связи с трагическими событиями 25 марта. Пожар в ТЦ Кемерово по числу жертв называют одним из крупнейших за последние 100 лет. Пожар в Кемерово унес жизни 64 человек, около 50 являются пострадавшими.