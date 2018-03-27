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Власти Подмосковья модернизируют мусорные полигоны в регионе

Сегодня, 13:29
Подмосковные власти обдумают создание проекта улучшения мусорных полигонов в регионе механизмами ликвидации свалочного газа и сбора фильтра. Такое заявление сделал глава МО Андрей Воробьев.

Власти Подмосковья модернизируют мусорные полигоны в регионе

 

Сегодня правительство Подмосковья проведет совещание, главной целью которого является создание плана по мероприятиям, позволяющим профессионально обеспечить активную дегазацию и вывоз фильтрата с мусорных полигонов. Власти заявили, что в этом им помогут новейшие технологии. Андрей Воробьев заметил, что в течение шести последних лет удалось закрыть более двух десятков полигонов с отходами.

Ранее в «Ядрово» в Волоколамске ввели режим ЧС по причине зловония, продолжительное время доносящегося с мусорного полигона. Несколько дней назад на полигоне возник выброс газа, из-за чего в городе отравились десятки детей.
Никита Готский
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