Власти Подмосковья модернизируют мусорные полигоны в регионе

Подмосковные власти обдумают создание проекта улучшения мусорных полигонов в регионе механизмами ликвидации свалочного газа и сбора фильтра. Такое заявление сделал глава МО Андрей Воробьев.

Никита Готский

Сегодня правительство Подмосковья проведет совещание, главной целью которого является создание плана по мероприятиям, позволяющим профессионально обеспечить активную дегазацию и вывоз фильтрата с мусорных полигонов. Власти заявили, что в этом им помогут новейшие технологии. Андрей Воробьев заметил, что в течение шести последних лет удалось закрыть более двух десятков полигонов с отходами.Ранее в «Ядрово» в Волоколамске ввели режим ЧС по причине зловония, продолжительное время доносящегося с мусорного полигона. Несколько дней назад на полигоне возник выброс газа, из-за чего в городе отравились десятки детей.