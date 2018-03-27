В Неваде очевидцы засняли перестрелку НЛО

Мужчина из Невады ожидал своего приятеля в машине, пока тот совершал покупки в магазине. Внезапно американец заметил в небе странные светящиеся точки, похожие на звезды. Мужчина достал свой смартфон и начал снимать передвижение необычных объектов. Светящиеся точки начали перемещаться так, словно между ними шла битва. Очевидец обнародовал в Сети странные кадры. Автор ролика предполагает, что ему удалось заснять перестрелку между двумя НЛО.
Мнение пользователей разделились: одни считают, что это действительно два инопланетных корабля, устроивших войну, и пришельцы скоро вторгнуться на Землю, другие же считают, что всему произошедшему можно найти рациональное объяснение. Уфологи пока не обратили внимания на ролик.
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