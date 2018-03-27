В Неваде очевидцы засняли перестрелку НЛО

В небе над американским штатом Невада было замечено необычное явление. Очевидец, сумевший запечатлеть это на видео, полагает, что он стал свидетелем перестрелки космических кораблей пришельцев.

Виктория Озерова

Мужчина из Невады ожидал своего приятеля в машине, пока тот совершал покупки в магазине. Внезапно американец заметил в небе странные светящиеся точки, похожие на звезды. Мужчина достал свой смартфон и начал снимать передвижение необычных объектов. Светящиеся точки начали перемещаться так, словно между ними шла битва. Очевидец обнародовал в Сети странные кадры. Автор ролика предполагает, что ему удалось заснять перестрелку между двумя НЛО.Мнение пользователей разделились: одни считают, что это действительно два инопланетных корабля, устроивших войну, и пришельцы скоро вторгнуться на Землю, другие же считают, что всему произошедшему можно найти рациональное объяснение. Уфологи пока не обратили внимания на ролик.