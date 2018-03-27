MR Group возвела на востоке Москвы крупный жилой комплекс

В восточной части Москвы инвестиционно-девелоперская компания MR Group возвела жилой комплекс, площадь которого превышает 45 тысяч квадратных метров. Построенный комплекс находится на финальной стадии подготовки перед сдачей в эксплуатацию.

Александр Вест

Московская компания MR Group, выступившая в качестве застройщика проекта, опубликовала информацию о том, что жилой комплекс под названием PerovSky, построенный в восточной части столицы, вскоре будет введён в полную эксплуатацию. Площадь возведённого комплекса составила приблизительно 46 тысяч «квадратов», а подземная парковка при PerovSky рассчитана на 244 мест. Застройщик пояснил, что в состав жилого комплекса также вошёл детский сад, площадь которого не превышает тысячи квадратных метров, а также рестораны и кафе.Заметим, кафе и рестораны будут располагаться в нежилых помещениях данного жилого комплекса, а функционировать они начнут уже в обозримом будущем. Бюро ADM выступило в качестве разработчика архитектурного проекта, по которому был построен комплекс.