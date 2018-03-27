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| | MR Group возвела на востоке Москвы крупный жилой комплекс

MR Group возвела на востоке Москвы крупный жилой комплекс

Сегодня, 13:14
В восточной части Москвы инвестиционно-девелоперская компания MR Group возвела жилой комплекс, площадь которого превышает 45 тысяч квадратных метров. Построенный комплекс находится на финальной стадии подготовки перед сдачей в эксплуатацию.

MR Group возвела на востоке Москвы крупный жилой комплекс

 

Московская компания MR Group, выступившая в качестве застройщика проекта, опубликовала информацию о том, что жилой комплекс под названием PerovSky, построенный в восточной части столицы, вскоре будет введён в полную эксплуатацию. Площадь возведённого комплекса составила приблизительно 46 тысяч «квадратов», а подземная парковка при PerovSky рассчитана на 244 мест. Застройщик пояснил, что в состав жилого комплекса также вошёл детский сад, площадь которого не превышает тысячи квадратных метров, а также рестораны и кафе.

Заметим, кафе и рестораны будут располагаться в нежилых помещениях данного жилого комплекса, а функционировать они начнут уже в обозримом будущем. Бюро ADM выступило в качестве разработчика архитектурного проекта, по которому был построен комплекс.
Александр Вест
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