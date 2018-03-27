«В Европу за копейки - легко»: Самые бюджетные европейские города этой весной

Для любителей отдыха на европейском уровне без лишних затрат, эксперты составили топ-10 городов Европы, где можно будет «бюджетно» провести весенние каникулы. Лидером рейтинга стал польский Краков, отдых в котором может обойтись от 165 евро. Одна из главных достопримечательностей Кракова - самая большая в Европе рыночная площадь, основанная еще в средние века. Проживание одного человека здесь обойдется в 78 евро. Собственно, расходы на проезд и питание будут примерно в такой же сумме.

Немногим больше придется потратить для проживания в литовской столице - Вильнюсе. Текущие расходы здесь составят 77 евро, а на проживание понадобится 89 евро. Рижские каникулы будут стоить чуть более 170 евро, 62 из которых пойдут на оплату проживания. Словно «обнимающий» реку Даугава с обеих сторон город уже давно славится среди путешественников. Его безусловное удобство в компактной сосредоточенности всех интересных мест в центре. Рижские экскурсии не утомляют, наоборот, проходят очень увлекательно, а гуманные цены и европейский уровень комфорта делают Ригу одним из наиболее привлекательных городов для весеннего отдыха.Попала в бюджетный туристический «весенний рейтинг» и столица России - на каникулы в Москве придется потратить примерно 200 евро. 80 из них - на проживание, а 120 - на остальные текущие расходы. Стандартный набор востребованных мест для гостей российской столицы - Кремль, Красная площадь и мавзолей Ленина, а также неповторимая атмосфера одного из наиболее динамичных городов Европы.Чешская Прага уже давно облюбована туристами, а бюджетно отдохнуть здесь можно примерно за 25 евро в день. Причем, в эту сумму входит не только проживание в отеле и автобусные поездки в пределах центра, но и питание в сетевом кафе, поход в кинотеатр и посещение экспозиции Карлова Моста. Сутки в венгерской столице, Будапеште, обойдутся чуть дороже - 28 евро, но провести их можно очень насыщенно и познавательно - например, посетить Национальный исторический музей, посмотреть кинопремьеру, а также отобедать в местном заведении, попробовав традиционный гуляш и венгерское вино.Кроме того, в топ-10 также вошли Афины, Лиссабон, Варшава и другие европейские города. Напомним, что из российских туристических маршрутов этой весной спросом пользуются города Золотого кольца, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград и Волгоград.