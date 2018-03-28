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| | Татуировка превратила брови жительницы Таиланда в слизняков

Татуировка превратила брови жительницы Таиланда в слизняков

Сегодня, 00:30
Любительница тату из Таиланда получила «слизняки» на бровях после наколки в этой части лица. Теперь девушка намерена убрать их и отрастить новые.

Татуировка превратила брови жительницы Таиланда в слизняков

 

Девушка сделала операцию, оказавшуюся неудачной, в одном из салонов осенью 2017 года. С того времени она ходила с огромными татуированными бровями, но у нее не было денег, дабы убрать наколку. Спустя время ее проблемой заинтересовались косметологи и провели операцию по удалению тату при помощи лазера.

Сейчас жительница Таиланда ждет, пока лечение в полной мере подействует. При этом она чувствует себя счастливой, потому как ожидала, что всю жизнь ей придется ходить с большими бровями, но вскоре они исчезнут. Далее она хочет себе естественные брови. Данная ситуация говорит о том, как важно обращаться только к квалифицированным специалистам при желании набить тату.
Никита Готский
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