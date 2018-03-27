Лена Миро назвала виновников пожара в Кемерове

Скандальный блогер сети LiveJournal Лена Миро активно комментирует трагедию, которая произошла с детьми в торговом центре Кемерово. При этом журналистка в новой статье назвала основных виновников страшного пожара и смертей.

Светлана Славянская

Блогер Лена Миро утверждает, что виноватой в страшном пожаре ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове является целая система, которую сложно поломать в одиночестве. В первую очередь журналистка называет коррупцию, жадность бизнесменов, которые экономили деньги на безопасности людей, и безответственную работу всего персонала.«Конечно, сейчас будут проверки, отчёты и совещания. Владельцы ТЦ пытались бежать заграницу, одну поймали и арестовали на 9 суток. Накажут, конечно, но кому от этого легче? Людям, которые потеряли детей?!», - подытожила Лена Миро.