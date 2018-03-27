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| | Лена Миро назвала виновников пожара в Кемерове

Лена Миро назвала виновников пожара в Кемерове

Сегодня, 12:15
Скандальный блогер сети LiveJournal Лена Миро активно комментирует трагедию, которая произошла с детьми в торговом центре Кемерово. При этом журналистка в новой статье назвала основных виновников страшного пожара и смертей.

Лена Миро назвала виновников пожара в Кемерове

 

Блогер Лена Миро утверждает, что виноватой в страшном пожаре ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове является целая система, которую сложно поломать в одиночестве. В первую очередь журналистка называет коррупцию, жадность бизнесменов, которые экономили деньги на безопасности людей, и безответственную работу всего персонала.

«Конечно, сейчас будут проверки, отчёты и совещания. Владельцы ТЦ пытались бежать заграницу, одну поймали и арестовали на 9 суток. Накажут, конечно, но кому от этого легче? Людям, которые потеряли детей?!», - подытожила Лена Миро.
Светлана Славянская
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