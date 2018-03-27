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| | «Любовь и нож»: Кем для нас являются братья наши меньшие?

«Любовь и нож»: Кем для нас являются братья наши меньшие?

Сегодня, 12:54
Недавно в Великобритании произошёл удивительный случай. Семья потеряла кошку, когда та вышла погулять во время сильных штормов. Её очень долго искали, а потом обнаружили останки животного неподалёку от дома. Кошку похоронили, устроив трогательную службу в саду у дома. Все члены семьи были расстроены. Один из них, семилетний мальчик, даже после похорон продолжил оставлять еду у сарая, и внезапно обнаружилось, что её кто-то съел. Кошка нашлась, и выяснилось, что похороны устроили для другого животного. Семья, тем не менее, была рада, что позаботилась и о чужом питомце, постаравшись для него, как и для своей кошки, которую воспринимали членом семьи.

«Любовь и нож»: Кем для нас являются братья наши меньшие?

 

Такое случается достаточно часто. Домашние животные воспринимаются практически наравне с людьми. О них стараются всячески заботиться, а потеря или гибель становятся настоящей трагедией. Общественные организации также повышают внимание к тому, какое отношение к домашним животным. Например, в одном лондонском приюте любителю кошек не дали взять питомца, потому что в его доме отсутствовала отдельная комната для последнего. Специалисты из этой организации пояснили, что животные могут без личного уголка испытывать стресс, чего допускать совсем нельзя.

Вместе с тем, забота о братьях наших меньших граничит и с крайне негативными случаями. Некоторые люди считают котов и собак игрушками, позволяя достаточно жестокие шутки в их отношении. Например, один американец фотографировал, как издевался над котёнком, предлагая пользователям Сети выкупить его жизнь за пиццу. Известна история и о живодёрках из Хабаровска, замучивших очень многих животных. Бывает, что на котах и собаках вымещают злость за личные неудачи, пользуясь тем, что питомцы гораздо слабее, а также просто не понимают, что им причинят боль.

Насколько это правильно в цивилизованном обществе? Психологи говорят, что есть тенденция к тому, что люди действительно становятся жёстче. Множество проблем, включая политические перипетии, приводят к всё меньшему желанию о ком-то действительно заботиться, кроме самих себя. Страдают тогда, соответственно, более слабые. Эксперты отмечают, что и наказание за издевательство над животными порой не совсем соответствует причинённому им вреду. Они призывают задуматься над тем, что стоит быть добрее, потому что всё начинается с малого, и если не заботиться о тех же кошках и собаках, то постепенно можно совсем перейти границы, уничтожив и самих себя. Пока, впрочем, ситуация не совсем критическая, учитывая достаточно случаев и хорошего отношения к домашним питомцам.
Ирина Летинская
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