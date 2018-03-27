В Сети высмеяли «мудрый отцовский совет»

Многие пользователи вступили в оживлённую дискуссию, образовавшуюся вокруг публикации одного из пользователей портала Reddit, который поделился с широкой общественностью якобы мудрым советом, оставленным его отцом.

Александр Вест

В своём сообщении пользователь, зарегистрированный на портале под ником Tyler1492, рассказал о совете своего отца, в котором его родитель утверждал, что если человек способен верить в существование Санта-Клауса на протяжении целых восьми лет, по поверить в себя за 10 секунд не должно составить особого труда. Множество пользователей отнеслись к данному совету весьма скептически, заметив, что вера в данного вымышленного персонажа так и не помогла сделать его настоящим, поэтому вовсе непонятно, почему вера в себя должна сработать.Также многие пользователи заметили, что человек, который на протяжении целых восьми лет лгал своему ребёнку, в этот раз хочет, чтобы он воспринял его слова серьёзно, что не имеет большого смысла.