Лена Миро назвала Россию «банным листом на заднице Запада»

Блогер Лена Миро назвала Россию «банным листом на заднице» всего западного мира, от которого те ищут любой возможный способ отделаться. Связала это она с высылкой российских дипломатов, произошедшей вчера со стороны США и еще 20 европейских стран.

Николай Офицеров

», - заявила Миро.По мнению блогера, нет в поступке западных политиков ничего лицемерного, ведь с Россией никто не хочет дружить. «Вежливые и культурные» британцы и американцы, как их назвала Миро, попросту стесняются «напрямую послать Россию на три буквы».», - отмечает Миро.Блогер продолжает, что англичане и американцы уже просто не знают, как им отделаться от «надоедливого банного листа, прилипшего к заднице», которым для них стала Россия.