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| | Лена Миро назвала Россию «банным листом на заднице Запада»

Лена Миро назвала Россию «банным листом на заднице Запада»

Сегодня, 10:49
Блогер Лена Миро назвала Россию «банным листом на заднице» всего западного мира, от которого те ищут любой возможный способ отделаться. Связала это она с высылкой российских дипломатов, произошедшей вчера со стороны США и еще 20 европейских стран.

Лена Миро назвала Россию «банным листом на заднице Запада»

 

«Сразу все те, ко накручивают народ на патриотизм возопили, будто им в одно место вставили шило. У нас тут горе, а они, лицемеры. Выражают сочувствие и тут же изгоняют из своих стран наших дипломатов. У меня от подобного дергается глаз, когда врут нагло и бесцеремонно», - заявила Миро.

По мнению блогера, нет в поступке западных политиков ничего лицемерного, ведь с Россией никто не хочет дружить. «Вежливые и культурные» британцы и американцы, как их назвала Миро, попросту стесняются «напрямую послать Россию на три буквы».

«Нам намекали, уже столько раз. Говорили почти напрямую идите на х**, не хотим мы с вами дружить. Намекали еще в Сочи, потом на Евровидении, куда не пустили нашу участницу, в ПАСЕ, когда депутатов попросту лишили голоса. Песков не успокаивается, утверждая, что ответ будет зеркальным, причем, это не разрыв дипломатических отношений, а встречная высылка дипломатов», - отмечает Миро.

Блогер продолжает, что англичане и американцы уже просто не знают, как им отделаться от «надоедливого банного листа, прилипшего к заднице», которым для них стала Россия.
Николай Офицеров
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