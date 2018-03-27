«Единая Россия»: Нужно запретить размещение на верхних этажах ТЦ детских комнат и кинотеатров

Согласно новой инициативе, детские комнаты и кинотеатры отныне будут размещаться на первых этажах. Соответствующее заявление Неверовым было сделано в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» в связи с трагедией, что произошла в ТЦ «Зимняя вишня». В результате инцидента погибли 64 человека.
«Почему детские комнаты отдыха, кинотеатры и все подобное располагается на самых верхних этажах торговых центров. Если посмотреть по всей стране, то их огромное количество и все делают так. Почему нельзя сделать на первом этаже, чтобы были дополнительные двери, которые открываются наружу. Почему нельзя сделать, чтобы наверху находились дорогие магазины, мебель и прочее», - удивляется Неверов.
По мнению парламентария, из произошедшей трагедии следует сделать серьезные выводы и обратиться с требованием к торговым центрам, чтобы исключить подобные трагедии.
Пожар возник 25 марта на четвертом, как раз-таки последнем, этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово. Последние данные указывают на то, что жертвами пожара являются 64 человека, хотя по Сети ходит довольно большое количество информации о том, что власти искусственно занижают количество погибших и, на самом деле, их значительно больше.
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