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| | Во Владивостоке объявлен трехдневный траур по жертвам пожара в Кемерово

Во Владивостоке объявлен трехдневный траур по жертвам пожара в Кемерово

Сегодня, 09:01
В Приморском крае был объявлен траур по погибшим в торговом центре в Кемерово. Соответствующее распоряжение было подписано врио губернатора Андреем Тарасенко, о чем сообщается на официальном сайте региональной администрации.

Во Владивостоке объявлен трехдневный траур по жертвам пожара в Кемерово

 

Траурным днем был объявлен вторник, 27 марта. По распоряжению Тарасенко, все государственные флаги, а также флаги Приморского края будут приспущены. Помимо этого, телерадиокомпаниям и организациям культурных мероприятий рекомендовано отменить все программы развлекательного характера. В департаменте по информационной политике утверждают, что все официальные мероприятия, в которых будут принимать участие врио, начнут с минуты молчания.

Как известно, 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Жертвами его стали, из-за абсолютного несоответствия норм технической безопасности, 64 человека, из которых, по меньшей мере, 13 детей.

В связи с произошедшим Кемеровская область также объявила 27 марта траур, который продлится в течение трех дней. Траур также объявили в Ингушетии и во Владивостоке. Глава городской администрации Екатеринбурга Евгений Ройзман написал в Facebook, что город также объявляет траур по погибшим в Кемерово.
Николай Офицеров
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