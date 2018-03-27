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| | Мэр Кемерово направил 5 участников акции в городской морг для подсчета тел

Мэр Кемерово направил 5 участников акции в городской морг для подсчета тел

Сегодня, 08:47
Те жители Кемерово, которые отказываются верить официальной статистике о числе погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», могут лично побывать в местном морге. С соответствующим предложением выступил мэр города Илья Сердюк.

Мэр Кемерово направил 5 участников акции в городской морг для подсчета тел

 

«Если вы отказываетесь верить в официальные цифры, то давайте соберем группу и поедем в морг. Хотите зайти в здание, давайте также создавать группу», - процитировали мэра Кемерова местные СМИ.

На заявления граждан, связанные с умышленным занижением числа погибших, уже отреагировали во властях региона. В частности, это прокомментировал вице-губернатор Сергей Цивилев, предложив всем, кто располагает данными о якобы пропавших и погибших в результате произошедшего, передавать их в администрацию области.

Цивилев акцентирует свое внимание на том, что актуальная информация о том, что погибших 64 человека - это единственные данные, которым следует доверять. Чиновник добавил, что уже прибыла группа Следственного комитета из Москвы, задержаны четыре человека. Он также пообещал проведение честного расследования.

Стоит напомнить, что сегодня в Кемерово также прибыл президент России Владимир Путин. Глава государства побывал на месте трагедии, где возложил цветы к организованному мемориалу. 27 марта на территории Кемеровской области объявлен траур, который продлится три дня.
Николай Офицеров
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