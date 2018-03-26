Названы регионы России с наибольшим объемом жилья на человека

Обнародован список городов России с наибольшим объемом недвижимости на одного человека. К слову, Москва не попала в данный реестр.

Никита Готский

Меньше всего квартир сооружают в столице, Московской области, Хабаровске, Владивостоке, Челябинске и Нижнем Новгороде. Главный российский мегаполис оказался аутсайдером в списке душевого ввода жилья. Лидируют Ростов, Воронеж и Новосибирске. В Минстрое страны ожидают, что в текущем году состоится увеличение жилищного строительства, а это продиктовано повышением доступности ипотеки.Сейчас из почти пяти десятков больших отечественных городов только в 18 показатель ввода недвижимости превышает целевое значение из президентского послания. В первый весенний день лидер Кремля Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил, что на территории России нужно увеличить объем строительства до 120 миллионов «квадратов» с нынешних 80.