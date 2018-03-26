Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Уфолог: Найти инопланетный разум удастся к 2100 году Эксперты: Призраки существуют и умеют убивать людей В Великий Новгород с весной принесло химерных «пушистых» грачей Учёные рассказали, когда человеку необходимо употреблять рыбий жир В Сети появилось видео со «знаком дьявола» в Казахстане День сурка: ТЦ «Зимняя вишня» эвакуировали годом ранее Ученые создали интерактивную карту климата будущего Кинокомпания Universal переснимет криминальный фильм «Лицо со шрамом» Жириновский прокомментировал смерть Мавроди Совфед назвал Ростов лидером по подготовке к ЧМ Ученые впервые зафиксировали случай детоубийства у косаток Объявлены первые пять участников «Нашествия-2018»
| | Названы регионы России с наибольшим объемом жилья на человека

Названы регионы России с наибольшим объемом жилья на человека

Сегодня, 22:27
Обнародован список городов России с наибольшим объемом недвижимости на одного человека. К слову, Москва не попала в данный реестр.

Названы регионы России с наибольшим объемом жилья на человека

 

Меньше всего квартир сооружают в столице, Московской области, Хабаровске, Владивостоке, Челябинске и Нижнем Новгороде. Главный российский мегаполис оказался аутсайдером в списке душевого ввода жилья. Лидируют Ростов, Воронеж и Новосибирске. В Минстрое страны ожидают, что в текущем году состоится увеличение жилищного строительства, а это продиктовано повышением доступности ипотеки.

Сейчас из почти пяти десятков больших отечественных городов только в 18 показатель ввода недвижимости превышает целевое значение из президентского послания. В первый весенний день лидер Кремля Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил, что на территории России нужно увеличить объем строительства до 120 миллионов «квадратов» с нынешних 80.
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Москва вошла в десятку городов мира с наибольшим вводом недвижимости
Москва вошла в десятку городов мира с наибольшим вводом недвижимости

Москва включена в перечень, состоящий из десяти городов мира с самым большим вводом недвижимости на душу населения. В этом ТОП-10 российский мегаполис занял

Башкортостан сохранит объемы жилищного строительства
Башкортостан сохранит объемы жилищного строительства

Владимир Нагорный, заместитель премьера Республики Башкортостан, сообщает, что регион сохранит объемы жилищного строительства. В 2015 году площадь новой

Минстрой: 2014 год стал рекордным по вводу жилья в России
Минстрой: 2014 год стал рекордным по вводу жилья в России

Россия в 2014 году ввела рекордные объёмы жилой недвижимости. Об этом заявил Михаил Мень, занимающий должность министра строительства и ЖКХ.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости