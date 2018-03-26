Названы самые востребованные профессии в ближайшие несколько лет

Компания HeadHunter назвала 15 самых перспективных специальностей на ближайшее десятилетие. Итоги исследования показали на форуме в Казани, где участвовали эксперты HR-сферы.

Никита Готский

Специалисты обозначили четыре группы профессий: «профессии-старожилы», на которых приходится 26% (деформируются до 2025 года) ныне имеющихся специальностей, «востребованные профессии» (30%, сохранятся до 2025 года), «Перспективные профессии», спрос на них появится в течение ближайших пяти лет (25%) и «профессии будущего»: спрос после 2024 года, 19%.В первой группе оказались дизайнеры, финансисты, полицейские, техники, юристы и ряд других. Ко второй отнесли создателей мобильных программ, бизнес-аналитики, стоматологи, программисты, аналитики и электрики и прочие. В число перспективных специальностей и профессий будущего попали эксперты по кибербезопасности, специалист по робототехнике, программист, архитектор виртуальной реальности, специалист по генной инженерии, проектировщик «умной» среды.