Мы - расходный материал: Лена Миро призвала "насрать" на государство

Знаменитая блоггерша Лена Миро в своем блоге написала сообщение по поводу трагического инцидента в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Знаменитость написала, что люди являются расходным материалом, так как государству на них «насрать».

Анна Котова

В своем блоге Лена Миро сообщила, что в Кемерово дети и взрослые пришли отвлечься от рутины, посмотреть кино, но государство не защитило их. По мнению блоггерши люди – сами по себе, государство – само по себе. Стране просто «насрать» на своих граждан, так как они расходный материал. Также Лена написала, что расходный материал можно сжигать, убивать в авиакатастрофах, которые в России происходят ежегодно, а в США наоборот. Также Миро написала, что в России обычные дети не достойны защиты, так как у их родителей нет денег, которые решают все. В завершении блоггерша пожелал россиянам, чтобы они оторвались от рутины и начали «рвать реальность» вокруг себя, чтобы начали зарабатывать большие деньги, которые позволят детям не ходить в торговые центры развлекаться и не погибать там.Пользователи согласились с мнением Лены Миро. Они считают, что только сами родители могут обеспечить лучшее будущее своим детям, а не государство.