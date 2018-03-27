«Звезды, падающие, словно дождь»: В апреле москвичи понаблюдают за красивым явлением

Специалисты пресс-службы московского планетария рассказали, что самый первый звездопад в этом году «намечен» на 22 апреля. Посмотреть его можно будет благодаря активности метеорного потока Лириды, которая ожидается с 16 по 25 апреля, но в пиковом значении это событие будет находиться 22 апреля в 21 час по московскому времени. Наблюдать от одного до двух десятков падающих звезд в течение часа можно будет лишь при условиях хорошей видимости, а для этого необходима ясная погода и отсутствие городской засветки.

Лириды - это метеорный поток, считающийся одним из самых «пожилых» звездопадов, которые действуют постоянно и наблюдаются ежегодно. Этот звездопад появился от кометы Тэтчер C/1861 G1, за которой ученые следят уже более 2,5 тысяч лет. Как раз в апреле Земля будет проходить через пылевой шлейф, оставляемый кометой. Вхождение в атмосферу Земли пылевых частиц и достаточно крупных включений кометного хвоста происходит на высоте 100-200 километров. Комета Тэтчер относится к долгопериодическим - один виток вокруг Солнца она совершает за 415 лет. Последнее ее приближение к Солнцу было зафиксировано астрономами в июне 1861 года. А следующий «близкий визит» кометы к звезде ожидается теперь не скоро - в 2276 году.Название потока Лириды произошло от созвездия Лиры, на границе которого с созвездием Геркулеса и расположен радиант потока. Метеоры в потоке двигаются со скоростью 49 километров в секунду. Кстати, раньше этот поток был гораздо активнее, чем в настоящее время. Первые сведения о «звездах, падающих, словно дождь» появились в Китае, и речь шла о событии, произошедшем в марте 687 года до нашей эры. Еще одним ярким проявлением Лирид стал метеорный шторм в апреле 1803 года, который пронесся над восточным побережьем США - тогда звезды падали в количестве до 700 штук в час. Это было последнее «представление» от Лирид такого масштаба, потому что с той поры они демонстрируют куда меньшую силу, хотя, порой, устраивают и сюрпризы.Астрономы говорят, что те, кто хочет насладиться чудесным зрелищем звездопада, могут готовиться к наблюдению ближе к утру - после 5 часов по Москве. Примечательно, что специальные приборы (в том числе телескопы) для наблюдения первого весеннего дождя из звезд не понадобятся - метеоры будут отлично видны невооруженным глазом, достаточно лишь посмотреть на созвездие Лиры.