В Великий Новгород с весной принесло химерных «пушистых» грачей

Население города уже устало ожидать первые признаки весны, и вот, похоже, жители могут прочувствовать на себе начальные толчки теплого периода. Горожане не стали медлить и решили поделиться в соцсетях увиденными «пушистыми» грачами.
Один из жителей Великого Новгорода скинул запись с деревом, на котором зависают те самые «химерные птицы». Отметим, что странными грачами оказались обычные дворовые коты, которые забрались довольно высоко. «В город, наконец, пришла весна. Вот и грачи прилетели», - пошутил в комментарии под фото автор опубликованного снимка. Отметим, что котики, свернувшиеся в клубочки на ветках дерева, действительно напоминают чем-то прилетевших пернатых, которых уже давно считают предвестниками весенней поры.
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