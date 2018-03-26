В Великий Новгород с весной принесло химерных «пушистых» грачей

Наконец-то проявились первые признаки весны – на деревьях можно узреть пушистых котов. 26 марта один из жителей Великого Новгорода опубликовал фотографии со странными грачами. Птицы уселись на веточки деревьев, которые растут неподалеку от жилых многоэтажек.

Население города уже устало ожидать первые признаки весны, и вот, похоже, жители могут прочувствовать на себе начальные толчки теплого периода. Горожане не стали медлить и решили поделиться в соцсетях увиденными «пушистыми» грачами.

Один из жителей Великого Новгорода скинул запись с деревом, на котором зависают те самые «химерные птицы». Отметим, что странными грачами оказались обычные дворовые коты, которые забрались довольно высоко. «В город, наконец, пришла весна. Вот и грачи прилетели», - пошутил в комментарии под фото автор опубликованного снимка. Отметим, что котики, свернувшиеся в клубочки на ветках дерева, действительно напоминают чем-то прилетевших пернатых, которых уже давно считают предвестниками весенней поры.