Планетарий: Над Москвой первый весенний звездопад будет в апреле

Работники московского планетария сообщают, что апрель порадует жителей столицы России первым весенним ярким звездопадом, который продлится чуть больше недели.

Дарья Дмитриева

Пик падения метеоритов состоится 22 апреля, при этом начало звездопада прогнозируют на 16 апреля. Жители Москвы смогут наблюдать метеорный поток Лириды, в котором падение метеоров будет достигать 18 небесных тел в час. Продлится это незабываемое зрелище до 25 апреля.Как известно, комета C/1861 G1 Тэтчер каждый год является «инициатором» падения столь большого количества метеоров в потоке Лириды каждый год. Данное небесное явление для жителей Земли уже не новшество, так как впервые падение метеоров в потоке Лириды было замечено в пятом столетии до нашей эры.