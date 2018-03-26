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| | Планетарий: Над Москвой первый весенний звездопад будет в апреле

Планетарий: Над Москвой первый весенний звездопад будет в апреле

Сегодня, 18:06
Работники московского планетария сообщают, что апрель порадует жителей столицы России первым весенним ярким звездопадом, который продлится чуть больше недели.

Планетарий: Над Москвой первый весенний звездопад будет в апреле

 

Пик падения метеоритов состоится 22 апреля, при этом начало звездопада прогнозируют на 16 апреля. Жители Москвы смогут наблюдать метеорный поток Лириды, в котором падение метеоров будет достигать 18 небесных тел в час. Продлится это незабываемое зрелище до 25 апреля.

Как известно, комета C/1861 G1 Тэтчер каждый год является «инициатором» падения столь большого количества метеоров в потоке Лириды каждый год. Данное небесное явление для жителей Земли уже не новшество, так как впервые падение метеоров в потоке Лириды было замечено в пятом столетии до нашей эры.
Дарья Дмитриева
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