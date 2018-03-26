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Пользователи Сети шокированы глумящимся над жертвами кемеровской трагедии пранкером

Сегодня, 17:00
На просторах Рунета шокированы цинизмом и бесчеловечностью украинского пранкера Евгения Вольнова, который устроил на YouTube стрим, в котором высмеял жертв трагедии, произошедшей в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Пользователи Сети шокированы глумящимся над жертвами кемеровской трагедии пранкером

 

Пользователи утверждают, что у блогера нет ни капли совести, потому о его персоне отзываются различными крайне нелицеприятными словами. Некоторые утверждают, что Вольнова следует убить за подобные поступки, другие отмечают, что он не пранкер, а «до*****б». 

 

Пользователи Сети шокированы глумящимся над жертвами кемеровской трагедии пранкером

 

Также фолловеры заявили, что и подписчики Вольнова не слишком далеко ушли от самого виновника народного негодования, если согласны платить ему деньги за то, чтобы он глумился над жертвами пожара.

Пользователи Сети шокированы глумящимся над жертвами кемеровской трагедии пранкером

 

Как известно, днем 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошло возгорание. В результате погибли более 50 человек. Многие пользователи Сети призывают расследовать данный инцидент как можно тщательнее, ведь видят в нем не трагедию, а преступную халатность владельцев ТЦ. Все дело в том, что в момент пожара не сработала сигнализация, а аварийные выходы были заблокированы. Пожарные смогли пробраться в здание спустя 12 часов после инцидента.
Николай Офицеров
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