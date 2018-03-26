Пользователи Сети шокированы глумящимся над жертвами кемеровской трагедии пранкером

Пользователи утверждают, что у блогера нет ни капли совести, потому о его персоне отзываются различными крайне нелицеприятными словами. Некоторые утверждают, что Вольнова следует убить за подобные поступки, другие отмечают, что он не пранкер, а «до*****б».
Также фолловеры заявили, что и подписчики Вольнова не слишком далеко ушли от самого виновника народного негодования, если согласны платить ему деньги за то, чтобы он глумился над жертвами пожара.
Как известно, днем 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошло возгорание. В результате погибли более 50 человек. Многие пользователи Сети призывают расследовать данный инцидент как можно тщательнее, ведь видят в нем не трагедию, а преступную халатность владельцев ТЦ. Все дело в том, что в момент пожара не сработала сигнализация, а аварийные выходы были заблокированы. Пожарные смогли пробраться в здание спустя 12 часов после инцидента.
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