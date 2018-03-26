Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Жириновский прокомментировал смерть Мавроди Совфед назвал Ростов лидером по подготовке к ЧМ Ученые впервые зафиксировали случай детоубийства у косаток Объявлены первые пять участников «Нашествия-2018» Суперпрочный смартфон Qukitel WP5000 скоро появится в продаже Врач рассказал, почему трупы из «Зимней вишни» не выносят на улицу Археологи нашли в Италии останки средневековой женщины, родившей в гробу Эксперты рассказали, на сколько может сесть охранник из ТЦ в Кемерово Пользователи Сети шокированы глумящимся над жертвами кемеровской трагедии пранкером Новый метод ученых поможет найти инопланетян Бузова заявила о «тренде на волонтерство» и выразила скорбь по поводу трагедии в Кемерово «МММ больше не будет»: умер Сергей Мавроди
| | Эксперты рассказали, на сколько может сесть охранник из ТЦ в Кемерово

Эксперты рассказали, на сколько может сесть охранник из ТЦ в Кемерово

Сегодня, 17:04
Эксперты из Следственного комитета занимаются вопросом о задержании охранника кемеровского ТЦ. Специалисты сообщают, какой срок лишения угрожает ему, если в действиях охранника будет найден состав преступления.

Эксперты рассказали, на сколько может сесть охранник из ТЦ в Кемерово

 

Специалисты из Следственного комитета занимаются вопросом о необходимости задержания охранника из торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово. Эксперты сообщают, что в том случае, если в его действиях будет найден состав преступления, охраннику может грозить до семи лет пресечения свободы. СК подозревает охранника в нарушении правил пожарной безопасности.

Происшествие в ТЦ «Зимняя вишня» случилось в прошедшее воскресенье. По предварительным данным известно, что возгорание произошло на верхнем этаже. Там находилась большая детская развлекательная зона с аттракционами и кинотеатром. Согласно последним обнародованным данным, погибли во время пожара 64 человека. Часть специалистов склоняются к версии, что возгорание могло произойти из-за детской шалости с огнем и из-за неисправных электрических проводов, а быстрое распространение пожара случилось после возгорания детских кубиков из поролона.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел новый пожар
В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел новый пожар

СМИ сообщают о новом пожаре в ТЦ Кемерово. На втором этаже заметно сильное задымление.

В Кемерово ТРЦ «Зимняя вишня» будет снесен
В Кемерово ТРЦ «Зимняя вишня» будет снесен

В Кемерово здание ТРЦ «Зимняя вишня» будет снесено, так как после большого пожара оно не подлежит эксплуатации. Строение полностью деформировано. Именно

В Кемерово найдены 5 без вести пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
В Кемерово найдены 5 без вести пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Как сообщают представители спасательных спецслужб Кемерово, удалось обнаружить пятерых человек, которые числились в списках пропавших без вести после

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости