Эксперты рассказали, на сколько может сесть охранник из ТЦ в Кемерово

Эксперты из Следственного комитета занимаются вопросом о задержании охранника кемеровского ТЦ. Специалисты сообщают, какой срок лишения угрожает ему, если в действиях охранника будет найден состав преступления.

Специалисты из Следственного комитета занимаются вопросом о необходимости задержания охранника из торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово. Эксперты сообщают, что в том случае, если в его действиях будет найден состав преступления, охраннику может грозить до семи лет пресечения свободы. СК подозревает охранника в нарушении правил пожарной безопасности.Происшествие в ТЦ «Зимняя вишня» случилось в прошедшее воскресенье. По предварительным данным известно, что возгорание произошло на верхнем этаже. Там находилась большая детская развлекательная зона с аттракционами и кинотеатром. Согласно последним обнародованным данным, погибли во время пожара 64 человека. Часть специалистов склоняются к версии, что возгорание могло произойти из-за детской шалости с огнем и из-за неисправных электрических проводов, а быстрое распространение пожара случилось после возгорания детских кубиков из поролона.