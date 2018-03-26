Украинский пранкер высмеял погибших в Кемерово

В описании к ролику он указал широкий список расценок, в которых он описал, что конкретно он может сделать за деньги своих подписчиков.
Самым базовым заказом является звонок в Кемерово, который любой желающий может заказать за 500 рублей. За ценник от 100 до 500 рублей пранкер согласен позвонить в правоохранительные органы с провокационными фразами о президенте Путине, послать на три буквы друзей оплатившего, говорить нелицеприятные слова о их матерях и все в таком же духе.
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