Украинский пранкер высмеял погибших в Кемерово

Пранкер украинского происхождения Евгений Вольнов устроил эфир, в ходе которого решил высмеять жертв трагедии, что произошла в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. За деньги своих подписчиков он соглашается звонить родственникам погибших, а также в правоохранительные местные органы правопорядка.

Николай Офицеров

В описании к ролику он указал широкий список расценок, в которых он описал, что конкретно он может сделать за деньги своих подписчиков.Самым базовым заказом является звонок в Кемерово, который любой желающий может заказать за 500 рублей. За ценник от 100 до 500 рублей пранкер согласен позвонить в правоохранительные органы с провокационными фразами о президенте Путине, послать на три буквы друзей оплатившего, говорить нелицеприятные слова о их матерях и все в таком же духе.