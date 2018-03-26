Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Эксперты рассказали, на сколько может сесть охранник из ТЦ в Кемерово Пользователи Сети шокированы глумящимся над жертвами кемеровской трагедии пранкером Новый метод ученых поможет найти инопланетян Бузова заявила о «тренде на волонтерство» и выразила скорбь по поводу трагедии в Кемерово «МММ больше не будет»: умер Сергей Мавроди Apple выпустит новые телепрограммы уже весной 2019 года Украинцы возлагают цветы у российского посольства из-за трагедии в Кемерово Украинский пранкер высмеял погибших в Кемерово Иранский троян похищает данные через Telegram Анджелина Джоли обзавелась огромной змеей Навальный призвал правительство сделать выводы из трагедии в Кемерово Самолет, следовавший из Штутгарта в Москву, лишился горючего в небе
| | В Рязани активисты самостоятельно проверят ТРЦ после пожара в Кемерово

В Рязани активисты самостоятельно проверят ТРЦ после пожара в Кемерово

Сегодня, 16:41
Активисты из числа жителей Рязани взялись за личную проверку торгово-развлекательных центров в своем городе после происшествия в Кемерово. В соцсетях появились сообщества, где пользователи публикуют доказательства нарушений в ТРЦ.

В Рязани активисты самостоятельно проверят ТРЦ после пожара в Кемерово

 

Жители Рязани не верят специалистам, которые ранее занимались контролем пожарной безопасности в ТРЦ своего города. После происшествия в торгово-развлекательном центре в Кемерово, рязанские активисты начали самостоятельно проверять ТРЦ на предмет нарушения правил пожарной безопасности, а доказательства нарушений они выкладывают в соответствующие группы в соцсетях.

По мнению активистов из Рязани, кемеровская трагедия доказывает неэффективную работу противопожарных служб – кемеровские службы не выявили нарушений пожарной безопасности, хотя они там присутствовали. Жители Кемерово сообщают, что среди целей их движения нет стремления уничтожить хорошую репутацию того или иного заведения, но есть желание предотвратить подобные трагедии в будущем.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Крымские власти после трагедии в Кемерово решили проверить все ТЦ региона
Крымские власти после трагедии в Кемерово решили проверить все ТЦ региона

Все торговые центры Республики Крым пройдут внеплановую проверку пожарной безопасности. Об этом проинформировал в личном микроблоге в соцсети Facebook глава

В 48 гостиницах Ростова нашли нарушения правил пожарной безопасности
В 48 гостиницах Ростова нашли нарушения правил пожарной безопасности

После произошедшего в бизнес-отеле «TORN-HOUSE» пожара прокуратура и органы государственного и пожарного надзора решили провести массовую проверку по всем

Активисты требуют запрета бродячих цирков после случая в Рязани
Активисты требуют запрета бродячих цирков после случая в Рязани

В Рязани на парковке одного из супермаркетов пьяный сотрудник цирка выгуливал тигрицу. В связи с этим местные активисты обратились к властям с требованием

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости