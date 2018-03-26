В Рязани активисты самостоятельно проверят ТРЦ после пожара в Кемерово

Активисты из числа жителей Рязани взялись за личную проверку торгово-развлекательных центров в своем городе после происшествия в Кемерово. В соцсетях появились сообщества, где пользователи публикуют доказательства нарушений в ТРЦ.

Жители Рязани не верят специалистам, которые ранее занимались контролем пожарной безопасности в ТРЦ своего города. После происшествия в торгово-развлекательном центре в Кемерово, рязанские активисты начали самостоятельно проверять ТРЦ на предмет нарушения правил пожарной безопасности, а доказательства нарушений они выкладывают в соответствующие группы в соцсетях.По мнению активистов из Рязани, кемеровская трагедия доказывает неэффективную работу противопожарных служб – кемеровские службы не выявили нарушений пожарной безопасности, хотя они там присутствовали. Жители Кемерово сообщают, что среди целей их движения нет стремления уничтожить хорошую репутацию того или иного заведения, но есть желание предотвратить подобные трагедии в будущем.