Успехи московских школьников в математике изумили профессора Минору Отани

Мотивация московских школьников и тяга к глубокому изучению математики изумили профессора Минору Отани. Японский ученый посетил Москву с целью изучить передовые методики преподавания математики и, как сообщает сайт «ТолькоЧто», назвали их «наиболее ценными разработками».

Профессор Отани является заместителем директора Института изучения развития образования при Университете Каназавы и давно занимается поиском оптимальных методик в сфере математического образования. Посетив школы Москвы, господин Отани более всего был впечатлен глубоким интересом школьников к предмету – ребята свободно общались с гостем на английском языке и показали в открытой беседе свои знания. «Школьники занимаются математикой с огромным удовольствием и познают ее на очень глубоком уровне», - подчеркнул профессор. Отметим, что в этом году в столичных школах по инициативе руководителя Департамента образования Москвы Исаака Калины и Ассоциации учителей математики в столице откроется 300 математических классов. Проект «Математическая вертикаль», как отметил ее координатор Иван Ященко, будет базироваться на передовых методиках МЭШ.



