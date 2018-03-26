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| | Леня Голубков из рекламы МММ прокомментировал смерть Мавроди

Леня Голубков из рекламы МММ прокомментировал смерть Мавроди

Сегодня, 15:02
Владимир Пермяков, наиболее известный по рекламным роликам МММ, дал комментарии по поводу кончины основателя пирамиды Сергея Мавроди. Актер отметил, что для бизнесмена деньги были «не главное», а «афериста» из него сделали СМИ по приказу руководства страны.

Леня Голубков из рекламы МММ прокомментировал смерть Мавроди

 

26 марта в одной из больниц Москвы на 63 году жизни скончался Сергей Мавроди. Причиной смерти назван сердечный приступ. По поводу трагического события выступил исполнитель роли Лени Голубкова актер Владимир Пермяков. Он отметил, что Мавроди был очень талантливым человеком, но таких не ценили в России, что и привело к краху бизнесмена. Владимир Пермяков считает, что для основателя МММ деньги не играли главной роли, он хотел развить свои проекты, а «афериста» из него сделали СМИ под руководством лидеров страны.

Напомним, что МММ была основана в 1992 году и стала крупнейшей финансовой пирамидой в истории России, общий ущерб от которой превысил 100 миллионов рублей.
Виктория Озерова
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