Священники Кемерово молятся за упокоение жертв ТЦ «Зимняя вишня»

Святые отцы провозглашают вечную память тем, кто завершил свой земной путь в итоге катастрофы. В епархии призывают всех неравнодушных людей помолиться в этот сложный для Кемерово период времени. Священники обещают оказать помощь всем нуждающимся, в настоящее время проводится работа церковного отдела по благотворительности.
Патриарх всея Руси Кирилл проведет заупокойную службу по жертвам в Кемерово. Священник станет молиться о всех невинно скончавшихся, а также о выздоровлении потерпевших. Вчера в кузбасской столице произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня». СК открыл уголовное дело по данному факту, задержаны несколько лиц. В результате пожара погибли около полусотни лиц. Ряд европейских политиков выразил соболезнование после трагедии.
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