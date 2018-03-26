В Ростове таинственный туман поглотил берега Дона

Сегодняшнее холодное утро с густым таинственным туманом на берегах Дона напугало жителей Ростова. Туманный шлейф заставил не на шутку поволноваться и пешеходов, и водителей.

Обещания синоптиков не подтвердились этим утром. Эксперты прогнозировали ростовчанам теплый и солнечный день. Те, кто пораньше отправился на работу, успел замерзнуть из-за достаточно низкой температуры. Многих жителей Ростова особенно ужаснул вид в направлении реки: берега были почти незаметны из-за плотной туманной дымки. Автомобилистов предупреждают о внимательности – риск аварий при таком атмосферном явлении возрастает в разы. Кроме того, туман вызывает сильное нервное напряжение у водителей. Горожане надеются, что где-то там, в туманной глубине, прячется долгожданная весна, которую все ждут с нетерпением уже целый месяц.