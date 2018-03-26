Британка на протяжении недели питалась на один фунт и выжила

Жительница Великобритании рассказала одному местному изданию результаты своего исследования. На протяжении недели девушка каждый день тратила на еду один фунт (около 81 рубля).

Анна Котова

Британка Кэти Тиммс на завтрак готовила овсянку, в которую добавляла чуть-чуть варенья. У нее также был и второй вариант завтрака – два тоста с вареньем и грушей. Обед девушки состоял из пакетного супа или сардины с тостами, а ужин – макароны с томатом или куриной котлетой с картофелем. Иногда девушка устраивала себе праздник - к ужину она добавляла фасоль и сыр моцарелла. На протяжении семи дней Кэти соблюдала все правила опыта, но ей было трудно следовать всем предписанием. Сложнее всего девушке удалось перетерпеть ужин, так как она привыкла к мясным блюдам.Кэти Тиммс решилась на такое исследование после того, как узнала, что британец со средним заработком в неделю тратит на еду 81 фунт (примерно 6540 рублей). Результаты такого опыта дали понять британке, что покупать еду каждый день, а не готовить заранее – это роскошь. Также девушка поняла, что жить на 1 фунт в неделю – это, конечно, тяжело, но можно.