Британка на протяжении недели питалась на один фунт и выжила

Британка Кэти Тиммс на завтрак готовила овсянку, в которую добавляла чуть-чуть варенья. У нее также был и второй вариант завтрака – два тоста с вареньем и грушей. Обед девушки состоял из пакетного супа или сардины с тостами, а ужин – макароны с томатом или куриной котлетой с картофелем. Иногда девушка устраивала себе праздник - к ужину она добавляла фасоль и сыр моцарелла. На протяжении семи дней Кэти соблюдала все правила опыта, но ей было трудно следовать всем предписанием. Сложнее всего девушке удалось перетерпеть ужин, так как она привыкла к мясным блюдам.
Кэти Тиммс решилась на такое исследование после того, как узнала, что британец со средним заработком в неделю тратит на еду 81 фунт (примерно 6540 рублей). Результаты такого опыта дали понять британке, что покупать еду каждый день, а не готовить заранее – это роскошь. Также девушка поняла, что жить на 1 фунт в неделю – это, конечно, тяжело, но можно.
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