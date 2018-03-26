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| | Бизнесменам из Британии советуют не флиртовать с россиянками

Бизнесменам из Британии советуют не флиртовать с россиянками

Сегодня, 11:22
Власти Великобритании подготовили для бизнесменов специальную брошюру, в которой сотрудникам наиболее крупных компаний во время поездок в Россию и Китай не советуют употреблять спиртные напитки или заводить какие-либо романтические отношения.

Бизнесменам из Британии советуют не флиртовать с россиянками

 

Центр по защите национальной инфраструктуры разработал рекомендательный список под названием Smart Traveller. В нем идет речь о том, что азартные игры, чрезмерное увлечение спиртными напитками, а также случайные любовные связи могут сделать людей уязвимыми для шпионажа, что нанесет ущерб для всей Великобритании.

Брошюра была роздана бизнесменам, которые работают с иностранными партнерами, в том числе Россией и Китаем. Центр рекомендует сотрудникам компаний не выглядеть потерянными, а также не появляться на съемочных площадках, а также менять свой распорядок дня.

Помимо этого, им было предложено не подключаться к открытым сетям Wi-Fi, отключать геолокацию на мобильных девайсах и удалять ненужные приложения. По возвращению на родину, британцам советуют сменить свои пароли во всех аккаунтах на просторах социальных сетей.
Николай Офицеров
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