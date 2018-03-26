Бизнесменам из Британии советуют не флиртовать с россиянками

Власти Великобритании подготовили для бизнесменов специальную брошюру, в которой сотрудникам наиболее крупных компаний во время поездок в Россию и Китай не советуют употреблять спиртные напитки или заводить какие-либо романтические отношения.

Николай Офицеров

Центр по защите национальной инфраструктуры разработал рекомендательный список под названием Smart Traveller. В нем идет речь о том, что азартные игры, чрезмерное увлечение спиртными напитками, а также случайные любовные связи могут сделать людей уязвимыми для шпионажа, что нанесет ущерб для всей Великобритании.Брошюра была роздана бизнесменам, которые работают с иностранными партнерами, в том числе Россией и Китаем. Центр рекомендует сотрудникам компаний не выглядеть потерянными, а также не появляться на съемочных площадках, а также менять свой распорядок дня.Помимо этого, им было предложено не подключаться к открытым сетям Wi-Fi, отключать геолокацию на мобильных девайсах и удалять ненужные приложения. По возвращению на родину, британцам советуют сменить свои пароли во всех аккаунтах на просторах социальных сетей.