В Кемерово ТРЦ «Зимняя вишня» будет снесен

В Кемерово здание ТРЦ «Зимняя вишня» будет снесено, так как после большого пожара оно не подлежит эксплуатации. Строение полностью деформировано. Именно поэтому в скором времени будет принято решение о полном сносе строения. Об этом журналистам рассказал заместитель губернатора Владимир Чернов.

Анна Котова

Сообщается, что специалисты уже приготовили две территории, на которых будет складываться строительный мусор. Также вся необходимая техника готова к работе. Власти Кемерово сообщили, что уже разработали объездные пути транспортных средств, чтобы все жители смогли добраться на работу, несмотря на происшествие. До этого руководитель МЧС РФ Владимир Пучков поручил специалистам проливать конструкции здания ТРЦ снаружи, так как внутрь опасно заходить, есть вероятность обрушения строения.Напоминаем, что 25 марта примерно в 16:00 в здании ТРЦ «Зимняя вишня» началось возгорание. Последние данные сообщают, что в результате происшествия более 50 человек скончались, 47 получили ранения. На данный момент 69 посетителей еще не нашли, среди них 41 ребенок.