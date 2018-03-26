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| | В Екатеринбурге продают обломки снесенной телебашни

В Екатеринбурге продают обломки снесенной телебашни

Сегодня, 10:48
В Екатеринбурге продают обломки телебашни, которую снесли 24 марта. В интернете и на досках объявлений местные жители начали публиковать объявления о продаже.

В Екатеринбурге продают обломки снесенной телебашни

 

На одном из интернет-сайтов появилось объявление о продаже кусочка легендарной недостроенной телебашни. Из объявления следует, что кусок, который больше, чем ладонь, можно приобрести за пять тысяч рублей. Сам продавец в комментариях написал, что ему очень дорого это строение. Также он написал, что покупателю расскажет историю о находке такого большого обломка. Отметим, что торговаться владелец осколка не собирается.

В группе «ВКонтакте» жители Екатеринбурга сообщают, что в радиусе 25-30 метров от разрушенной башни ищут сувениры на память. Отметим, что сами охранники руин предоставляют людям мешки с обломками, которые можно посмотреть и выбрать кусочек по своему усмотрению.

Напоминаем, что 24 марта в Екатеринбурге специалисты снесли недостроенную телебашню. На снос пришли посмотреть большое количество людей. Дело в том, что жители привыкли, что башня стояла долгое время, и стала, так сказать, достопримечательностью города.
Анна Котова
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