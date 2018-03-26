СМИ: Беременная Кейт Миддлтон планирует четвертого ребенка

Британские СМИ проинформировали, что беременная Кейт Миддлтон в будущем планирует стать мамой четверых детей. 36-летняя герцогиня сообщила, что сильно любит своих детей и может даже повторить судьбу Елизаветы II, у которой четверо наследников.

Светлана Славянская

Сообщается, что пара Кейт Миддлтон и принц Уильям пойдут по стопам королевы и всего планируют стать родителями четверых детей. Родители герцогини Кембриджской Кэрол и Майкл Миддлтон рассказали британским журналистам: «Кейт попытается подражать королеве и хочет иметь ещё одного ребенка! Однако каждая беременность для неё вызов, поскольку организм очень тяжело переносит тяжелую форму токсикоза».Напомним, что Кейт Миддлтон страдает от гиперемезиса, который приводит к обезвоживанию организма и угрожает жизни не только плоду, но и матери. Во время всех трех беременностей Кейт вынуждена была находится под постоянным контролем врачей, чтобы выносить наследника принца Уильяма.