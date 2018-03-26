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Власти Подмосковья запустили Telegram-канал для жалоб на «Ядрово»

Сегодня, 10:17
Власти Подмосковья запустили Telegram-канал, который создали для получения жалоб от местных жителей на плохой запах от полигона «Ядрово».

Власти Подмосковья запустили Telegram-канал для жалоб на «Ядрово»

 

Представитель губернатора Подмосковья по экологии Александр Чупраков недавно провел выездное совещание с инициативной группой. На этой встрече Чупраков сообщил, что для жителей Волоколамска и близлежащих районов запустили Telegram-канал, на который можно отправлять жалобы по поводу неприятного запаха, исходящего от полигона «Ядрово». Также представитель губернатора сказал, что помимо жалоб, на канале будет размещаться информация о превышении допустимой нормы вредных веществ.

Александр Чупраков проинформировал, что в информации будет представлен график, по которому любой житель сможет понять, насколько превышена норма, а также будет написана сама станция. Также чиновник отметим, что перед публикацией жалобы, жителю района необходимо точно указать адрес, а также написать контактный телефон, который поможет выездной группе точно приехать на место и совершить замеры веществ в воздухе.
Анна Котова
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