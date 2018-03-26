В Белоруссии медики во время операции на мозге общались с пациентом о футболе

Белорусские врачи-нейрохирурги освоили метод ведения операции на мозге, не используя при этом общий наркоз. Так, с одним из пациентов во время операции они разговаривали о футболе.

Анна Котова

Такие операции проводят медики республиканского детского центра, который находится в Минске. При проведении операции ребенок остается в сознании, а также может в это время разговаривать с персоналом, находящимся в операционной. Такую операцию недавно сделали 17-летнему парню, который во время процедуры разговаривал с врачами о футболе. После операции медики еще с весельем рассказали, что с пациентом нашли общий язык.Отметим, что во время такой операции нейрохирурги постоянно следят за функциями мозга, например, просят поднять руку. Для того, чтобы сохранить нормальную функциональность мозга, врачи «пробираются» к опухоли не коротким путем, а безопасным. Сами доктора называют такой путь «нейрохирургическим слаломом». Отметим, что пока такие операции проводят только в Минске, при этом спасая 1,5 тысячи детей в год. Однако, такие процедуры делают за границей.