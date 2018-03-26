В Китае младенцу удалили третью ногу, которая принадлежала близнецу-паразиту

Хирурги Китая удалили 11-месячному ребенку по имени Сяо Фей третью ногу, не принадлежащую ему. Лишняя нога была частью близнеца-паразита. Ребенку пришлось сделать сложнейшую операцию, которая затянулась на 10 часов.

Семья ребенка проживает в далеком Синьцзяне, на западе Китая. Во время беременности у матери младенца не было возможности регулярно обследоваться в клиниках. Об аномальных процессах в утробе женщины врачи не знали, пока не начались роды. Родители Сяо Фея объездили все лечебные заведения Китая, но помочь им согласились только в клинике здравоохранения Шанхая. Хирурги смогли удалить малышу паразитическую конечность, несмотря на чрезвычайно тяжелое состояние. Кроме того, врожденный порок сердца и брюшная грыжа, обнаруженные медиками у 11-месячного ребенка, также повлияли на операцию.

В будущем мальчика ожидает еще одно хирургическое вмешательство: ребенок родился без коленных чашечек.