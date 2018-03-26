На полигоне «Ядрово» ведутся работы по откачке фильтрата

Работы по тампонированию разрыва в теле полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волокаламске, Подмосковье, проведены. Также там достаточно оперативно были проведены работы, связанные с откачкой фильтрата.

Николай Офицеров

Специальные представители губернатор Московской области по вопросам экологии в Волокаламском районе, заместитель правительства региона Александра Чупранов, который исполняет обязанности главы муниципалитета Андрей Вихарев, а также председатель совета при губернаторе по развитию гражданского общества и прав человека Марина Юденич провели заседание штаба с инициативными жителями района. На повестку была поставлена текущая работа по вопросу минимизации негативного воздействия, оказываемого на полигон «Ядрово».», - заявил Вихарев.В частности, на заседании поднимался вопрос о выбросе газа, который произошел в ночь на воскресенье. Вихарев и Чуправков экстренно выдвинулись на полигон и взяли под личный контроль процесс ликвидации источника неприятного запаха. К счастью, проблему удалось решить весьма оперативно.