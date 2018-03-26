В Сеть выложили ужасающее видео из инфекционной больницы в Нальчике

На днях в Сеть «слили» пугающий видеоролик, на котором запечатлены абсолютно непригодные условия для пребывания в больнице в Нальчике. Практически все стены и потолок в здании охвачены грибком и плесенью, которые образовались даже под кроватями пациентов.

Пойда Анна

Автор видеозаписи, который пожелал остаться инкогнито, детально показывает ужасающее состояние больницы, где, согласно правилам и нормам, введенным Министерством здравоохранения РФ, категорически запрещено принимать пациентов.Больные, попавшие туда с различными диагнозами, через короткий промежуток времени начинают буквально задыхаться в приступах кашля, вызванных распространением опасных испарений из пор грибка и плесени, которые разместились под кроватями пациентов и на потолке.Население Нальчика призывает власти и Минздрав обратить внимание на происходящее в стенах больницы и остановить зарождающуюся эпидемию.