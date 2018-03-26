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| | Россельхознадзор: Голуби представляют серьезную опасность для человека

Россельхознадзор: Голуби представляют серьезную опасность для человека

Сегодня, 08:26
По мнению Россельхознадзора, уличные голуби являются серьезной опасностью для жизни человека.

Россельхознадзор: Голуби представляют серьезную опасность для человека

 

Люди уже привыкли к этим, на первый взгляд, милым созданиям. Кормление птиц и взрослыми, и детьми уже стало традицией. Но никто не подозревает, что голуби могут быть переносчиками разных болезнетворных микробов, способных навредить здоровью человека.

На сайте Россельхознадзора сообщается о том, что уличные голуби являются переносчиками орнитоза. Данным инфекционным заболеванием с легкостью может заразиться каждый человек, вдохнув мельчайшие частицы птицы: перья, фекалии, слизь. Орнитоз сопровождается кашлем, одышкой, дыхательной недостаточностью. Опасные вирусы распространяются по всему организму человека. Голуби часто погибают от этого заболевания. Эксперты рекомендуют избегать мест скопления голубиных стай, не допускать контактов с птицами.
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