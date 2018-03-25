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| | В Минске проходит разрешенный митинг по случаю 100-летия БНР

В Минске проходит разрешенный митинг по случаю 100-летия БНР

Сегодня, 20:57
В центре Минска проходит массовый митинг, посвященный 100-летию признания БНР (Белорусская Народная Республика). Отметим, что власти города разрешили проводить акцию. Планируется провести акцию с 25 тысячами человек и концертной программой. Сейчас на площади стражи порядка проверяют всех желающих, которые хотят пройти на мероприятие.

В Минске проходит разрешенный митинг по случаю 100-летия БНР

 

Митинг, приуроченный к празднованию 100-летия провозглашения БНР, организовали белорусские оппозиционеры. Аналогичные мероприятия, согласованные с властями, проводятся не только в Минске, но и в других городах Белоруссии. Некоторые из организаторов призвали жителей пройти по центральным улицам Минска огромным шествие к месту проведения концертной программы. Однако служители закона задержали участников не разрешенного шествия. По данным правоохранителей задержанных оказалось примерно 30-50 человек.

Напоминаем, что 25 марта 1918 года была признана БНР. Признание пришлось во времена правления немецких захватчиков. Однако республика просуществовала всего несколько месяцев.
Анна Котова
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