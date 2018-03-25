Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Невиданное хамство: Песков прокомментировал действия Лондона в «деле Скрипаля» Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона 88-летний старик расстрелял проститутку из-за 20 долларов
| | В Москве зафиксировали самый теплый день в году

В Москве зафиксировали самый теплый день в году

Сегодня, 19:40
Московские метеорологи сообщили, что 25 марта стало самым теплым днем в столице с начала 2018 года. В этот день температура поднялась до 6,2 градуса.

В Москве зафиксировали самый теплый день в году

 

Отметим, что ранее самым теплым днем являлось 20 марта, когда термометры показывали 5,4 градуса. Кроме температуры, в Москве эксперты объявили желтый уровень опасности, так как в городе сильный ветер. В МЧС сообщили, что ветер со скоростью до 17 метров в секунду может остаться в городе еще на несколько дней. Отметим, что самым теплым днем марта стало 25 число 2014 года. Тогда термометры показывали 19,7 градусов.

До этого специалисты говорили, что окончательная и настоящая весна придет в Москву вместе с климатической. Это произойдет 27 марта. Однако теплом москвичи насладятся не долго.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
9 марта оказался самым теплым днем в этом году
9 марта оказался самым теплым днем в этом году

Исходя из данных московской метеостанции, девятое марта стало самым теплым днем этого года.

5 апреля стал самым теплым днем в Москве с начала 2017 года
5 апреля стал самым теплым днем в Москве с начала 2017 года

Официальные представители Гидрометцентра Росии сообщили о том, что 5 апреля стал самым теплым днем сначала года, так как температура воздуха смогла подняться

С начала года 9 апреля стал самым теплым днем в Москве
С начала года 9 апреля стал самым теплым днем в Москве

9 апреля стал самым теплым днем в Москве с начала года. Сегодня воздух прогрелся до 16 градусов. Вчера температура фиксировалась на уровне 15 градусов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости