В Москве зафиксировали самый теплый день в году

Московские метеорологи сообщили, что 25 марта стало самым теплым днем в столице с начала 2018 года. В этот день температура поднялась до 6,2 градуса.

Анна Котова

Отметим, что ранее самым теплым днем являлось 20 марта, когда термометры показывали 5,4 градуса. Кроме температуры, в Москве эксперты объявили желтый уровень опасности, так как в городе сильный ветер. В МЧС сообщили, что ветер со скоростью до 17 метров в секунду может остаться в городе еще на несколько дней. Отметим, что самым теплым днем марта стало 25 число 2014 года. Тогда термометры показывали 19,7 градусов.До этого специалисты говорили, что окончательная и настоящая весна придет в Москву вместе с климатической. Это произойдет 27 марта. Однако теплом москвичи насладятся не долго.