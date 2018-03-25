В метро Москвы к лету запустят семь новых станций

В ближайшее время московский метрополитен пополнится семью новыми станциями. После завершения строительства, «желтая» ветка станет еще более протяженной. Строительные работы обещают завершить уже к лету.

Дарья Светозарова

2018 год будет для столичного метрополитена стал рекордным в истории развития этого вида сообщения. За указанный срок будут запущены 24 станции. Восемь из них уже начали действовать, а в течение следующих двух-трех месяцев подоспеют еще семь объектов. Заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хаснуллин проинформировал о 95-процентной готовности трех из семи станций. Всего в строительстве заняты более 6000 рабочих. Увеличения темпов планируют добиться привлечением к работе еще полутора тысяч человек. Они помогут коллегам, как только закончат свой объект.Строящаяся ветка будет сообщать между собой новомосковскую Рассказовку и район Раменки. В конце следующего месяца будет сдана конечная станция, а к 10 мая строители закончат работы над Ново-Переделкино. Затем будут завершены еще пять станций, и появится уже новая ветка. Подчеркивается, что каждый достроенный объект будет высвобождать рабочую силу, необходимую для завершения строительства следующего. К сдаче также подготавливают «Мичуринский проспект», «Говорово», «Очаково», «Боровское шоссе» и «Солнцево».