Папа римский взывал к молодежи, чтобы она отстаивала свои убеждения

Папа римский Франциск 25 марта, когда празднуется католическое Вербное воскресенье, отслужил службу, а после обратился к молодым людям. Папа римский призывал молодежь не молчать, а отстаивать свои убеждения.

Анна Котова

Во время службы в Ватикане Папа Франциск заявил, что власти пользуются многими способами, чтобы превратить молодежь в безмолвное стадо, у которого нет своего мнения и их мечты стали плоскими. Также понтифик добавил, что молодым людям не стоит отмалчиваться, а нужно отстаивать свои убеждения, даже если поддержки нет от взрослого или пожилого поколения.Папа римский после своей пламенной речи освятил пальмовые ветви, которые жители и священники принесли на площадь святого Петра в Ватикане. Напоминаем, что 24 марта американцы в многих странах вышли на митинги «Марш за наши жизни», который направлен против продажи оружия.