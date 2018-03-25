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| | Папа римский взывал к молодежи, чтобы она отстаивала свои убеждения

Папа римский взывал к молодежи, чтобы она отстаивала свои убеждения

Сегодня, 17:40
Папа римский Франциск 25 марта, когда празднуется католическое Вербное воскресенье, отслужил службу, а после обратился к молодым людям. Папа римский призывал молодежь не молчать, а отстаивать свои убеждения.

Папа римский взывал к молодежи, чтобы она отстаивала свои убеждения

 

Во время службы в Ватикане Папа Франциск заявил, что власти пользуются многими способами, чтобы превратить молодежь в безмолвное стадо, у которого нет своего мнения и их мечты стали плоскими. Также понтифик добавил, что молодым людям не стоит отмалчиваться, а нужно отстаивать свои убеждения, даже если поддержки нет от взрослого или пожилого поколения.

Папа римский после своей пламенной речи освятил пальмовые ветви, которые жители и священники принесли на площадь святого Петра в Ватикане. Напоминаем, что 24 марта американцы в многих странах вышли на митинги «Марш за наши жизни», который направлен против продажи оружия.
Анна Котова
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