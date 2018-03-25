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| | В Москве 13 апреля состоится премьера мюзикла «Маяковский»

В Москве 13 апреля состоится премьера мюзикла «Маяковский»

Сегодня, 17:20
13 апреля в московском «Театре Луны» будет организована премьера музыкального представления «Маяковский».

В Москве 13 апреля состоится премьера мюзикла «Маяковский»

 

Основой для представления стал оригинальный сценарий, основанный на творчестве классика, а также факты и вымысел о жизни литератора. Эта постановка – способ пересмотра идей и биографии поэта. Отметим, что показ данной постановки произошел еще 27 февраля в ходе литературной акции, которая посвящалась 100-летию литературной битвы поэтов за титул «короля поэтов» между Владимиром Маяковским и Игорем Северянином. Данное мероприятие проходило на перроне московской подземки «Маяковская» в виде показа поэтической дуэли.

Сообщается, что режиссером данного музыкального выступления стал Александр Рыхлов. Самого поэта будут играть два актера Андрей Школдыченко и Артем Крестников. Оппонента литератора сыграют Дмитрий Новицкий и Алексей Кондрахов. Напоминаем, что 19 июля 2018 года состоится празднование 125 лет со дня рождения писателя.
Анна Котова
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