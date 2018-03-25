В зоопарке Саратова в семье дикобразов появились малыши

Сегодня в саратовском зоопарке «Крошка Енот» произошло радостное событие. У семейки дикобразов родились двое крошечных детенышей.





Отметим, что это не первое такое радостное событие в саратовском зоопарке. В прошедшем году принесла свое потомство кенгуру по кличке Белоснежка, и уже в прошлом месяце кенгуренок впервые выглянул из маминой сумки.

Пелагея Лебединская

В семье дикобразов, мамы – Колючки и папы – Дракоши, родились двое маленьких дикобразов. Сотрудники зоопарка, к сожалению, были вынуждены папу-дикобраза отсадить от своей семьи в другой вольер, так как он очень ревностно относится к своей самке и не желает ее ни с кем делить. Самочка с малышами осталась втроем в теплом вольере, и чувствует себя превосходно. Маленькие дикобразы с первых дней своей жизни ведут себя активно, пытаются бегать на еще неуклюжих лапках и пьют у своей мамки молоко. У дикобразов, как заметили сотрудники зоопарка, соски расположены в подмышках и поэтому своих детенышей мать может кормить стоя. Клички малышам сотрудники еще не придумали, так как пока не знают пол потомства.