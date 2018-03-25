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| | «Странная женщина» во Владивостока устроила свалку возле дома

«Странная женщина» во Владивостока устроила свалку возле дома

Сегодня, 15:11
Во Владивостоке жалуются на «странную женщину». Возле ее дома образовалась огромная свалка мусора.

«Странная женщина» во Владивостока устроила свалку возле дома

 

Жители Владивостока возмущаются поведением женщины, которая живет в частном доме. Снимки ее жилища попали в мировую «паутинку», они  демонстрируют бардак возле помещения «странной женщины», разбросавшей там доски, мешки и прочую «утварь». Люди считают, что у нее все в порядке с головой.

Жители дальневосточного города отмечают, что противодействовать данной проблеме крайне сложно, потому как женщина, по их мнению, страдает силлогоманией. Такое поведение именуют синдромом Плюшкина или патологическим накопительством. Другие посоветовали комментаторам отправиться и навести там порядок.
Никита Готский
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