«Странная женщина» во Владивостока устроила свалку возле дома

Во Владивостоке жалуются на «странную женщину». Возле ее дома образовалась огромная свалка мусора.

Никита Готский

Жители Владивостока возмущаются поведением женщины, которая живет в частном доме. Снимки ее жилища попали в мировую «паутинку», они демонстрируют бардак возле помещения «странной женщины», разбросавшей там доски, мешки и прочую «утварь». Люди считают, что у нее все в порядке с головой.Жители дальневосточного города отмечают, что противодействовать данной проблеме крайне сложно, потому как женщина, по их мнению, страдает силлогоманией. Такое поведение именуют синдромом Плюшкина или патологическим накопительством. Другие посоветовали комментаторам отправиться и навести там порядок.