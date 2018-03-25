Мединский и Медведев поздравили деятелей культуры с профессиональным праздником

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравляет деятелей культуры с их профессиональным торжеством. Он желает им вдохновения и творческих успехов.

Никита Готский

Сегодня в РФ празднуется День работников культуры, учрежден он указом президента страны в 2007 году. В связи с этим председатель правительства благодарит их за привязанность к своему делу, а также желает успехов и вдохновения. Медведев считает, что деятели культуры дарят людям особенные эмоции и впечатления, а именно благодаря им сберегаются раритетные произведения искусства и различные шедевры.Не остался в стороне и министр культуры Владимир Мединский. Шеф Минкульта поздравляет соратников с праздником, отмечая, что на них лежит ответственность за прошлое и будущее. Именно они формируют хороший художественный вкус и воспитывают молодежь в духе любви к Родине.