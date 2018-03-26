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| | Победитель «Битвы экстрасенсов» расшифровал значимость женских снов

Победитель «Битвы экстрасенсов» расшифровал значимость женских снов

Сегодня, 03:30
Мехди Эбрагими Вафа является победителем 3-го сезона «Битва экстрасенсов», он рассказал о значимости самых популярных женских снов. Маг отмечает, сновидения говорят о том, что подсознание пытается выйти наружу. Свои прогнозы Мехди озвучил для журнала Cosmopolitan.

Победитель «Битвы экстрасенсов» расшифровал значимость женских снов

 

Экстрасенс выделил самые популярные сюжеты, которые более часто видят девушки. Победитель 3-го сезона сказал, что если девушка во сне не может попасть в заданное место, ее дорога полна преград, то это означает, что время ускользает от нее. Мехди предполагает, что девушка не желает связать судьбу с человеком, который всячески пытается ее взять в оковы любви.

Медиум поведал, что означает непогода во сне(снегопад, ливень, вихрь). Мужчина уверен, что это хороший знак. Подсознание пытается сообщить, что неподалеку находится вторая половина, которая идеально подойдет для создания семьи. Также экстрасенс рассказал о том, если девушка обнажена в людном месте. Мехди считает, что это плохой знак. Подсознательно девушка думает, что желает расстаться со своим партнером.

Интересно, но подаренное кольцо обозначает ограниченнее свободного выбора, зависимость. А вот подаренные цветы символизируют о влюбленном партнере, который распыляет свои флюиды любви.

Девушка должна быть на чеку, если во сне привидилась потеря, так как это означает наколенные отношения в семье. Самым важным сном в жизни девушки – видеть кого-то или себя в белом наряде. Сон символизирует важную встречу.
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